Tracker 2026 reestilizado será primeiro híbrido flex da Chevrolet no Brasil

Imagem: Júlio Max/Auto Realidade

À exemplo da Montana e do Spin, o Tracker 2026 terá faróis duplos, com um conjunto posicionado bem próximo ao capô e outro logo abaixo, em destaque nas extremidades do para-choque.

A grade principal mantém quase o mesmo formato, mas receberá novos elementos em formato de colmeia que formam um conjunto com barras horizontais.

De lado, dependendo da versão, terá novas opções de calotas ou rodas. Na traseira, receberá novo para-choque e as lanternas, apesar de manterem o mesmo formato, devem apresentar nova disposição de luzes.

Por dentro, o Chevrolet Tracker reestilizado receberá novo painel para abrigar a central multimídia integrada ao quadro de instrumentos digital.

Antes de toda esta reestilização, no entanto, as unidades 2025/2025 do Chevrolet Tracker também terão novidades mecânicas: os motores 1.0 e 1.2 Turbo Flex receberão injeção direta de combustível. O propulsor de menor cilindrada não terá ganho de potência, mas o outro receberá alguns cavalos e torque adicionais. As mudanças são para atender ao Programa Proconve L8, que entrará em vigor em 1° de janeiro de 2025.