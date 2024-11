Vasco x Atlético-GO: Palpites, estatísticas e escalações | 30/11/2024

Nos últimos 6 jogos, o Vasco vendeu 3 e o Atlético-GO ganhou 1, com 2 empates. Neste ano, o Cruz-Maltino eliminou o Dragão na Copa do Brasil (empate por 1 a 1 na ida e vitória por 1 a 0 na volta) e ganhou também no primeiro turno (novamente, 1 a 0).

O histórico nos mostra que o jogo tende a ter poucos gols e equilíbrio, mas com ligeira vantagem vascaína.

Onde assistir Vasco x Atlético-GO ao vivo - 30/11/2024

A transmissão de Vasco x Atlético-GO ao vivo ficará a cargo do SporTV, na TV fechada, e no canal Premiere (pay-per-view). O jogo, válido pela 36ª rodada do Brasileirão 2024, será realizado no estádio São Januário, a partir das 21h30, horário de Brasília.

