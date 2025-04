Santa Clara x Sporting: Palpite - Onde Assistir e Escalações - 12/04

Santa Clara x Sporting: Palpite do UOL

Palpite 1- Vitória do Sporting

O Sporting lidera a Liga Portugal e enfrenta o Santa Clara, que ocupa a quinta posição. Com base no desempenho recente, o Sporting venceu 6 dos últimos 10 jogos, enquanto o Santa Clara venceu apenas 3 no mesmo período. A superioridade técnica e tática do Sporting sugere uma vitória provável.

Palpite 2 - Mais de 2,5 gols na partida

Nos últimos confrontos entre as equipes, houve uma média de 2,8 gols por jogo. Além disso, 7 dos últimos 10 jogos do Sporting terminaram com mais de 2,5 gols. Esses dados indicam uma tendência para uma partida com placar elevado.