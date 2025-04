Al-Ettifaq x Al-Hilal Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 11/04

⚽ Jogo : Al-Ettifaq x Al-Hilal

📅 Data : 11/04/2025

🕡 Horário : 15:00 (Horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Príncipe Mohammed bin Fahd (Estádio do Al-Ettifaq)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube) e BandSports (TV fechada)

Análise e estatísticas de Al-Ettifaq x Al-Hilal

Como chega o Al-Ettifaq?

O Al-Ettifaq faz uma campanha intermediária e irregular. Com exatamente o mesmo número de vitórias e derrotas, o time ainda busca maior consistência. Seu ataque tem rendimento modesto, com média de 1,27 gol por jogo, e a defesa sofre praticamente o mesmo número de gols (1,42 por jogo). Enfrentar uma equipe do topo como o Al-Hilal será um grande desafio, especialmente por conta da diferença ofensiva entre os dois elencos.​

Como chega o Al-Hilal?

O Al-Hilal tem feito uma campanha sólida, sustentada principalmente por seu poder ofensivo – é o time que mais balançou as redes até aqui. Com média de 2,8 gols por jogo, mostra muita eficiência no ataque. Apesar de algumas oscilações, segue firme na briga pelo título, com um dos melhores saldos de gols e um aproveitamento excelente. A defesa também contribui, sofrendo apenas 1,2 gol por partida, em média.