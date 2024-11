Rafael Paiva é demitido do Vasco após derrota e atropelo para o Corinthians

Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco. O treinador não resistiu à derrota sofrida para o Corinthians, por 3 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, e foi demitido.

Só para comunicar que o Paiva não permanece. [...] É uma decisão que tem que ser tomada. Ninguem fica feliz, mas a gente percebeu que tem que ser tomada. Percebemos que é necessária. Amanhã tem coletiva para passar a situação até o final do campeonato Pedrinho, presidente do Vasco

O que aconteceu

A saída foi comunicada por Pedrinho. O presidente do Cruz-Maltino fez um pronunciamento à imprensa ainda na Neo Química Arena, minutos depois do resultado negativo com um atropelo do Alvinegro.