Paysandu x Goiás: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Copa Verde 2025

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

A média recente de gols do Paysandu está em 2.8 por jogo. Já o Goiás também teve partidas movimentadas, com 2.4 gols por duelo. A característica ofensiva de ambos pode gerar um placar com ao menos três gols.

Esse cenário favorece a linha de mais de 2.5 gols. E a odd de 2.20 na Esportes da Sorte oferece um retorno excelente para quem aposta com base nas estatísticas.

Onde assistir Paysandu x Goiás ao vivo – 09/04/2025

A partida entre Paysandu x Goiás ocorre às 20:00 desta quarta, 9, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Não haverá transmissão da partida, mas você pode acompanhar os momentos no UOL Esportes.