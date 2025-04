Athletico x Criciúma: Palpites, Onde Assistir e Escalações | Brasileirão Série B

🎯 Luiz Fernando para marcar a qualquer momento

O atacante Luiz Fernando é o artilheiro do Athletico no ano de 2025, com 9 gols marcados. Ele passou em branco na estreia, então estará com fome de gol no primeiro jogo da equipe em casa pela Série B.

🎯 Mais de 0.5/1.0 gols no 1º tempo

Ambas as equipes têm potencial para balançar as redes e confiamos em um primeiro tempo movimentado. Se sair um gol na primeira etapa, ganhamos metade da aposta e a outra metade é reembolsada. Se saírem dois gols, levamos o green completo!

Desempenho Recente das Equipes

Athletico: