Vasco faz treino técnico e avança na preparação para pegar o Atlético-GO

Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama avançou nos preparativos para enfrentar o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio São Januário. Felipe, que participou de sua segunda atividade junto ao elenco, comandou um treino técnico.

Em imagens divulgadas nos canais oficiais do Vasco, é possível ver os jogadores participando de um treino técnico, com foco em rápida troca de passes, em campo reduzido. Para isso, o elenco do Cruzmaltino foi divido em dois grupos: quem estava com a posse, trabalhava a bola em passes velozes, enquanto isso, os marcadores pressionavam para fazer o desarme.

Para o seu primeiro compromisso à frente do Vasco, Felipe deve ter praticamente força máxima. O Cruzmaltino poderá contar com o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians e agora está de volta.