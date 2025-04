Colo-Colo x Fortaleza: Palpites, Onde Assistir e Escalações | Libertadores 10/04

🎯 Mais de 1.5 gols e mais de 4.5 cartões na partida

Na primeira rodada, o jogo do Colo-Colo teve 6 gols (empate em 3x3), enquanto o do Fortaleza teve 3 gols (derrota por 3x0). É uma tendência das equipes partidas com vários gols. Imaginamos que para este jogo, ambos os times buscarão uma solidez defensiva melhor, ou seja, não sofrer tantos gols. Mas isso não é algo que se consegue do dia para a noite. Por isso, vamos apostar em pelo menos dois gols no jogo.

Além disso, por se tratar de um duelo de Libertadores, que costumam ter muitos cartões, adicionamos a aposta de mais de 4.5 cartões na partida.

🎯 Javier Correa mais de 1.5 chutes a gol

Javier Correa é o jogador de maior destaque no ataque do Colo-Colo. No jogo anterior, ele marcou duas vezes. Para ficar com o green numa odd 3.00, precisamos apenas que ele chute a gol duas vezes no jogo.