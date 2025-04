Defensa y Justicia x Vitória Palpite: onde assistir e como chegam os times (10/04)

Odds altas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Onde assistir Defensa y Justicia x Vitória

Pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana, Defensa y Justicia x Vitória se enfrentam no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires, no dia 10/04, às 19:00. O jogo terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (streaming).

Serviço:

⚽ Jogo: Defensa y Justicia x Vitória ao vivo





📅 Data: 10/04/2025





🕡 Horário: 19:00h (Brasília)





🏟️ Estádio: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello (Buenos Aires)





📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)





Desempenho recente e Estatísticas do Defensa y Justicia

O Defensa y Justicia vem sofrendo no Campeonato Argentino. São 12 jogos na competição, somando cinco vitórias, cinco derrotas e dois empates. O clube ocupa a 9ª colocação do Grupo A do campeonato nacional.