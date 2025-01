Real Valladolid x Real Madrid - Palpites do UOL Apostas - (La Liga - 25/01/2025)

Estatísticas entre Real Valladolid x Real Madrid

O histórico do confronto entre Real Valladolid e Real Madrid é muito favorável a equipe da capital espanhola. Foram disputados 110 jogos entre as duas equipes, com 72 vitórias do Real Madrid, 22 empates e 16 triunfos do Valladolid.

A maior parte das vitórias do Valladolid foram jogando em casa, com 13 triunfos. Mas nem por isso há motivos para otimismo, já que nos últimos 10 jogos entre as equipes o Real Madrid venceu 8 e empatou em duas oportunidades.

Os dois times já se enfrentaram nesta edição do Campeonato Espanhol, na segunda rodada da competição. Vitória de 3x0 do Real Madrid, com gols feitos na segunda etapa apenas.

Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.104-18, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Onde assistir Real Valladolid x Real Madrid – 25/01/2025

A partida entre Real Valladolid x Real Madrid neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pode ser acompanhada através do canal ESPN (TV fechada) ou pelo serviço de streaming Disney+.