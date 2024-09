Novas bets solicitam licença brasileira após anúncio de bloqueio pela Fazenda

0129 VVM Intermediação LTDA

Bets poderão solicitar “autorização especial” para continuar atuando

A portaria do Ministério da Fazenda abre espaço para que as 19 novas bets que solicitaram licença possam continuar atuando no mercado nacional após o dia 1º e outubro

O parágrafo 5º do Artigo 2º da portaria determina que as bets que não solicitaram a licença até o dia 16 de setembro, poderão pedir uma autorização prévia da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) para continuar em operação.

Assim, as empresas que solicitaram licenças nessa nova leva e que já possuem sites no ar, poderão pedir a autorização para manter suas operações enquanto a outorga não é expedida oficialmente.

Bets devem indicar domínios até 30 de setembro

Segundo a portaria do Ministério da Fazenda, todas as empresas que solicitaram a licença para atuar no mercado deverão indicar os respectivos domínios em que pretendem operar apostas esportivas até o dia 30 de setembro.