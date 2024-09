Influenciadores podem ser multados por divulgação de casas de apostas

As apostas esportivas no Brasil estão prestes a serem regulamentadas. A previsão é que já no início de 2025 as casas de apostas que solicitaram licença até o dia 20 de agosto passem a operar de forma regular nas novas regras brasileiras.

A regulamentação das apostas, no entanto, não diz respeito apenas aos operadores, também se estende ao mercado publicitário. E é neste mercado que se encontram influenciadores, que, assim como outros agentes, também podem ser punidos.

É o que explica Joberto Porto, representante jurídico da Betsul, em declarações ao UOL Apostas.