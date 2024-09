Mercado Central de BH agora se chama "Mercado Central KTO"

Mesmo com a mudança no nome, a identidade e as características históricas do Mercado Central permanecerão preservadas, garantindo que ele continue a ser o que sempre foi: um ponto de encontro de povos de todos os cantos do país que amam e respeitam a cultura de Minas Gerais.

Impacto na economia e cultura local

Com a nova parceria e as entregas de revitalização e modernização esperadas, a expectativa é que o Mercado Central KTO atraia ainda mais turistas e visitantes. Consequentemente, haverá um impacto positivo nas transações dos feirantes e da economia local.

Para a casa de apostas, a colaboração fortalece sua marca no mercado brasileiro, especialmente em um momento de crescimento e regulamentação do setor de apostas no país.

E, quem sabe, essa parceria seja a primeira de muitas de empresas privadas com mercados municipais Brasil afora.