Corinthians x Vasco: palpites, estatísticas, dicas | 24/11/24

Ganhar Vindo de Trás - Casa (Corinthians)

“O Vasco é o time da virada”, canta a torcida vascaína. Mas será que veremos uma virada do Corinthians nesta partida?

É o que nosso palpite de alto risco para Corinthians x Vasco aponta. E temos estatísticas para basear essa aposta.

O Corinthians é o 2º time que mais sofre gols primeiro no Brasileirão 2024. Isso aconteceu em 67% dos jogos. E a estatística é ruim na Neo Química Arena também: o Timão saiu atrás em 52% dos jogos em casa.

O Vasco saiu na frente dos adversários em 35% dos jogos, está acima do Timão nisso, mas tem um potencializador: o time entra em campo “mordido” pela declaração recente do técnico corintiano Ramón Díaz. O argentino declarou que o Corinthians é “muito maior” do que seu ex-clube.

Com uma odd de 9.00 na bet365, esse cenário do Corinthians vencendo após sair perdendo é arriscado, mas com uma excelente recompensa.