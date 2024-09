Pesquisa revela que brasileiros gastam mais de R$ 6 bilhões ao mês com apostas

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, revela que os brasileiros movimentaram mais de R$ 6 bilhões com apostas e jogos online no ano de 2023.

Esse levantamento deixa claro que o mercado de apostas online está em crescimento expressivo, mas também acende um importante alerta sobre os riscos financeiros e sociais envolvidos.

Crescimento do mercado de apostas no Brasil

No último ano, mais de 40 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de aposta esportiva ou jogaram em cassinos online.