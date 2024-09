Betano vira patrocinadora oficial da Liga Europa e da Liga Conferência

Imagem: Imagens UEFA | Betano

A primeira rodada da nova fase de liga da Liga Europa começa no dia 25 de setembro, enquanto a nova fase da Liga Conferência começa em 3 de outubro.

No momento, as melhores casas de apostas do mercado já aceitam apostas para quem será o vencedor das duas competições em mercados de longo prazo. Além disso, também aceitam apostas para as partidas qualificatórias do torneio, que acontecem nesta semana.

Acordo dá seguimento a parceria entre Kaizen e UEFA

O patrocínio global da Liga Europa e Liga Conferência não é a primeira vez em que UEFA e Kaizen trabalham juntos. O novo acordo é, na verdade, o seguimento de uma parceria que começou na Eurocopa 2024.

A Betano tornou-se a primeira parceira de apostas da história do torneio internacional de seleções da UEFA, realizado entre junho e julho de 2024.