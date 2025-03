Descubra Onde Assistir ao Brasileirão 2025: qual canal vai passar

Datas do Brasileirão 2025

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou em novembro do ano passado o calendário do futebol brasileiro e nele está previsto que o Brasileirão 2025 terá data de início em 29 de março e data prevista de encerramento em 21 de dezembro.

O campeonato terá uma pausa de um mês entre junho e julho por conta do Super Mundial de Clubes da FIFA. Inclusive, quatro clubes brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense) tentarão a sorte contra as super potências europeias.

Quais canais irão transmitir o Campeonato Brasileiro 2025

Com os novos direitos de transmissão dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, após a criação da Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU) e da Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA), os jogos serão transmitidos em vários canais.

A Libra é composta pelos clubes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.