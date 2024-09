Governo quer regras para beneficiários do Bolsa Família e apostas

Com as recentes notícias envolvendo os beneficiários do Bolsa Família e as apostas online, o governo brasileiro estuda coibir ou até mesmo proibir o uso do cartão do programa nas bets.

Esse movimento vem após a divulgação de uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil, realizada pelo Banco Central (BC), que revelou que beneficiários do Bolsa Família destinaram mais de R$ 3 bilhões às casas de apostas apenas no mês de agosto de 2024.

Como o público-alvo desse programa social é composto principalmente por famílias de baixa renda, o governo e parte da sociedade temem que esses beneficiários usem o valor destinado às necessidades básicas, como alimentação e saúde, para apostar, acreditando que isso possa ser uma saída rápida para a pobreza.