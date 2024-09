Casas de Apostas abrem mercado para as eleições para prefeito

Mas a Superbet não é a única que possui mercado de apostas aberto para o vencedor da eleição de prefeito em 2024.

Palpites para prefeito na Betano

A Betano é outra plataforma de apostas esportivas do Brasil com mercado de apostas para a eleição do próximo prefeito. A casa de apostas tem os mercados na aba de Política. E com as mesmas 13 cidades disponíveis para apostar no vencedor.

As odds para o vencedor em São Paulo são parecidas com as da Superbet, porém a Betano tem algumas diferenças, como:

Pablo Marçal - 1.65

Ricardo Nunes - 2.35

Guilherme Boulos - 5.00

E assim como na Superbet, na Betano você pode apostar com o resultado múltiplo. Significa que é possível combinar os vencedores de mais de uma cidade, como por exemplo, escolher o vencedor das eleições para prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ou ainda das 13 cidades.