ANJL lança 1º programa para ludopatia em apostas no Brasil

ANJL anuncia também o Selo de Adequação para bets associadas

Acompanhando o processo de regulamentação das bets no mercado brasileiro, a ANJL aproveitou a ocasião para lançar também o Selo ANJL de Adequação, uma marca que as casas de apostas associadas já começarão a usar a partir desta terça-feira.

O selo estará disponível para as bets associadas que fizeram a solicitação da licença de operação no Brasil junto à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

O objetivo é que o selo seja usado para identificar aos jogadores que aquelas bets estão em período de adequação à regulamentação brasileira e que solicitaram a licença ao mercado brasileiro.

Assim, o Selo ANJL será uma maneira visual, rápida e fácil, para que os apostadores saibam que as casas associadas não estão entre as 600 que serão bloqueadas a partir de 1º de outubro, na estimativa de Fernando Haddad, Ministro da Fazenda.

"Com a proliferação de sites ilegais, descompromissados com as melhores práticas, será uma forma de fazer com que o jogador se sinta mais seguro enquanto não entra em vigor a regulamentação federal”, afirmou Plínio.