Já proibido nos cosméticos: EUA banem em comida e remédio corante ligado ao câncer

Grupos de defesa do consumidor têm pressionado pela proibição do aditivo há vários anos, incluindo uma petição em 2022 para revisar estudos que mostram que a alta exposição ao aditivo pode causar câncer em ratos machos.

"A FDA não pode autorizar um aditivo alimentar ou um aditivo de cor se for descoberto que ele causa câncer em humanos ou animais", afirmou Jim Jones, vice-comissário para alimentos humanos.

O órgão regulador, no entanto, disse que os estudos em outros animais e em humanos não mostraram esses efeitos e que as evidências disponíveis não apoiam as alegações de que o uso do corante em alimentos e medicamentos orais coloca as pessoas em risco.

Os fabricantes que usam o vermelho nº 3 em alimentos têm até 15 de janeiro de 2027 para reformular seus produtos e os fabricantes de medicamentos têm até 18 de janeiro de 2028 para cumprir a proibição.