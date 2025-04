Faz um 'pratão' à noite? Pegar pesado no jantar engorda; veja o que comer

Além do impacto no peso, refeições grandes e pesadas à noite também podem prejudicar a qualidade do sono, aumentando o risco de refluxo, má digestão e despertares noturnos. Assim, como consequência, é comum sentir mais sonolência após as refeições no dia seguinte, além de queda na disposição e dificuldade de concentração, diz Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Omelete é uma boa opção Imagem: iStock

O que comer no jantar

Claro que a realidade nem sempre permite almoços longos ou cafés da manhã completos. Para quem tem a noite como único momento para fazer uma refeição mais estruturada, o mais importante é buscar equilíbrio e qualidade, escolhendo bem os alimentos e evitando excessos calóricos. Pode ser desde um clássico arroz com feijão até um lanche saudável. Mas à noite, o ideal é evitar alimentos ricos em gorduras, açúcares e carboidratos simples, que podem causar pico glicêmico e dificultar o sono.

"A recomendação é priorizar alimentos com baixo índice glicêmico, fontes leves de proteína, fibras e alimentos ricos em triptofano, que ajudam na produção de serotonina e melatonina, hormônios relacionados ao bem-estar e ao sono", orienta Marcella Garcez, mestre em ciências da saúde pela Escola de Medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

Alimentos de fácil digestão, como sopas leves, iogurtes com frutas ou geleias naturais, e omeletes são boas opções, orienta Renan Montenegro Jr., endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará). Ele acrescenta que alimentos ricos em triptofano, como leite, banana, aveia, sementes de abóbora ou chia, também são boas escolhas, pois contribuem para o relaxamento do corpo e favorecem o sono. "Uma pequena porção de mingau de aveia com leite ou um pão integral com uma fatia de queijo magro são opções interessantes para quem deseja jantar de forma mais leve e ainda assim nutritiva", completa.