Por que ficamos mais cansados e irritados no calor

O calor do verão é ótimo para curtir uma praia, passear no parque, tomar uns drinques à noite. Mas é inegável que dias com temperatura muito elevada também nos deixam com moleza, mais cansados e até irritados.



O mau humor ocorre pois, quando está muito quente, nosso corpo perde a capacidade de adaptação para manter o nível normal de temperatura, sofrendo um estrese térmico. "Como ficamos incomodados com a sensação de calor, liberamos hormônios do estresse e ficamos mais suscetíveis à irritabilidade", explicou Gabriela Iervolino Oliveira, especialista em clínica médica pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), em reportagem de VivaBem.

Já o cansaço aumenta pois a qualidade do sono tende a ser prejudicada no calor, e aí no outro dia nos sentimos exaustos. "Durante o sono, o organismo diminui a temperatura corporal para que as células possam descansar para um novo dia. Em noites quentes, nosso corpo mantém o metabolismo basal ativado, o que gera a sensação de cansaço e exaustão pela manhã", afirma a especialista.

A boa notícia é que, segundo a colunista de VivaBem Taise Spolti, o organismo tende a se adaptar após alguns dias de muito calor, o que faz com que você volte a se sentir mais confortável e pronto para curtir a estação com disposição e bem-estar.