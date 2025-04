HPV aos 25 e aos 45: por que essas idades são críticas para a infecção?

Idades de pico de infecção do HPV

25 e 45 anos são consideradas as idades de pico para a infecção entre as mulheres. De acordo com estudos e especialistas, a faixa dos 20 anos e, mais para a frente, a dos 40, são mais comuns de aparecerem lesões causadas pela doença. O vírus fica latente no organismo. Após alguns anos da infecção inicial, que pode variar de dois a 20, a paciente pode apresentar lesões pré-cancerígenas, principalmente após os 40 anos.

Os 25 anos têm relação direta com o início da vida sexual. O mais comum, segundo os médicos, seria o surgimento das verrugas (papilomas ou condilomas) na região perianal e genital, como vulva, vagina, colo do útero, além de orofaringe, da boca e da garganta. "Apesar de não serem lesões cancerígenas, elas causam desconforto e um impacto psicológico muito grande", explica Rogério Felizi, ginecologista e coordenador do Centro Especializado em Endometriose do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).

Já aos 45, as lesões já podem ser das mais avançadas, pré-cancerígenas. A infectologista Eliana Bicudo, assessora técnica da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), explica que a faixa etária de 40 a 45 apresenta um "pico" de casos de câncer de colo de útero.

A gente sabe que os 25 anos têm relação com atividades sexuais, mas o outro pico, de 45 anos, estaria mais relacionado com o câncer mesmo. Mais de 40% dos diagnósticos do câncer de colo de útero acontecem entre 40 e 45 anos, mais ou menos. Eliana Bicudo, infectologista

Por isso a importância da vacinação contra HPV. Atualmente, o imunizante está disponível gratuitamente no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos. No ano passado, a orientação do Ministério da Saúde mudou de duas doses da vacina para uma dose.