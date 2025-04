Nuvem de cocô: dar descarga com tampa do vaso aberta é perigoso para saúde

Já um outro estudo, publicado no periódico Physics of Fluids (Física dos Fluidos, em tradução livre), resolveu avaliar o volume de partículas contaminantes que eram despejadas no ar após a descarga em banheiros públicos.

Três horas e mais de cem descargas depois, os pesquisadores notaram um aumento substancial nos níveis de aerossóis — partículas microscópicas que ficam suspensas no ar por muito tempo— do ambiente. A pesquisa mostrou que essa "nuvem" pode carregar microrganismos de cocô, urina e vômito pelo ambiente.

Os pesquisadores notaram que, quando os vasos têm tampas e elas são fechadas antes da descarga, o volume de partículas jogadas no ar é menor — mas não muito, o que sugere que as gotículas acabam escapando pelos espaços entre a louça e o assento.

De qualquer forma, o ideal é fechar a tampa do vaso durante a descarga e, de acordo com os autores do estudo, melhorar a qualidade do sistema de ventilação desse tipo de ambiente para evitar o acúmulo de partículas contaminantes.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/11/2020 e 02/05/2021