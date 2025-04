Substância comum em cosméticos e perfumes pode fazer mal à saúde

De infertilidade a doenças cardíacas

Os ftalatos são substâncias químicas que têm o poder de "bagunçar" o equilíbrio dos hormônios no corpo. Ao aumentar, diminuir ou até bloquear a ação hormonal, eles interferem no funcionamento natural do organismo; por isso, são chamados de interferentes ou desreguladores endócrinos.

Sua influência no corpo pode enfraquecer o sistema imunológico e até alterar a forma como o organismo lida com o estresse, por exemplo. Algumas pesquisas também já associaram a exposição a essas substâncias a problemas como obesidade, pressão alta, colesterol desregulado e resistência à insulina, aumentando o risco de doenças do coração.

"Sabe-se que esses compostos também alteram principalmente as funções dos hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno, podendo causar problemas como infertilidade, câncer nos testículos e no útero, além de malformações nos órgãos reprodutivos." Mauricio Yonamine, farmacêutico, mestre e doutor em Toxicologia e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (Universidade de São Paulo).

Essas substâncias também podem afetar a liberação de hormônios importantes para a função sexual, como o GnRH e as gonadotrofinas, além de danificar os receptores hormonais e diminuir sua produção.

"Além disso, os ftalatos têm sido relacionados a problemas na saúde reprodutiva feminina, incluindo alterações na sinalização hormonal e estresse oxidativo", complementa Eveline Gadelha Pereira Fontenele, endocrinologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, e Membro da Comissão de Endocrinologia Ambiental da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).