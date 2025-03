4 fatos sobre adolescentes para ajudar os pais a entenderem seus filhos

3. Frustram-se fácil —o que é perigoso

A superproteção afeta tanto jovens ricos quanto pobres, mas por razões diferentes. Enquanto uns sofrem com a pressão do futuro, outros não enxergam perspectivas. A falta de propósito e autoestima dificulta lidar com frustrações, levando a comportamentos de risco, como abuso de substâncias e relações tóxicas. No fim, muitos sentem que não têm nada a perder.

4. Pressionados e despreparados

Enquanto jovens de escolas privadas enfrentam a pressão pelo futuro, nas escolas públicas, a falta de recursos e apoio resulta em pouca confiança e autonomia. A desigualdade social intensifica esses problemas. Em ambientes marcados pela violência, a saúde mental não é prioridade, e a infraestrutura é insuficiente. Ensinar os jovens a lidar com emoções deveria ser tão importante quanto as matérias escolares, mas é difícil sem os recursos necessários.

Como os pais devem lidar?