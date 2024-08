'Paralisei no meio do louvor': ela teve AVC grávida e virou estudo de caso

A bailarina diz que ainda não voltou a dançar, mas espera que isso aconteça "em breve".

Investigação e descoberta de condição congênita

Parte do acompanhamento do episódio de Mara, que aconteceu em 2019, incluiu a investigação das causas do AVC. Foi aí que a paciente teve uma segunda surpresa, ao descobrir que possuía uma má formação cardíaca congênita chamada FOP (forame oval patente).

O problema consiste em uma abertura no coração que faz com que as cavidades que separam o sangue venoso (pobre em oxigênio) do arterial (vindo dos pulmões e rico em oxigênio) continuem se comunicando.

De acordo com a Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), a FOP pode ser encontrada em até 30% da população adulta e é considerada um facilitador para a ocorrência de AVCs em jovens.

Como estava grávida quando descobriu a condição, Mara não poderia passar pela cirurgia para corrigir o problema. Por isso, foi acompanhada de perto pela neurologista e por uma equipe médica com obstetra e cardiologista para garantir seu bem-estar e do bebê até o fim da gestação.