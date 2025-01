Estudo aponta 8 hábitos saudáveis para você ganhar 24 anos de vida a mais

Manter bons relacionamentos sociais;

Aprender a controlar o estresse;

Não utilizar opióides (algo que tem sido visto como uma questão de emergência de saúde pública nos EUA).

Conclusão: homens e mulheres que adotaram os oito fatores de estilo de vida podem ganhar 23,7 ou 22,6 anos de expectativa de vida, respectivamente, aos 40 anos, em comparação com aqueles sem fatores de estilo de vida.

O efeito é menor, mas ainda significativo para pessoas que incluem esses oito hábitos aos 60 anos, por exemplo.

Ser fisicamente inativo, usar drogas (opioides) e fumar tiveram as associações mais fortes com a morte precoce: os participantes apresentaram um risco 30% a 45% maior de morte durante o período do estudo.