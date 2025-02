Dengue ou febre amarela? Testagem não é tão acessível; entenda diferenças

Com sintomas parecidos, a dengue e a febre amarela podem confundir na hora do diagnóstico. No momento, os testes para detectar as doenças são feitos apenas em serviços de saúde, como hospitais, clínicas e farmácias.

Testes podem ajudar?

Testagem para as doenças é restrita aos serviços de saúde. Como as duas infecções têm sintomas semelhantes, é importante ir ao hospital para fazer o diagnóstico correto, segundo especialistas consultados por VivaBem.

Infectologista reforça a importância em procurar atendimento no caso da febre amarela. Isso porque, no caso de um quadro mais grave, a letalidade (risco de morte) pode chegar a 50% —a morte geralmente ocorre num prazo de 7 a 10 dias. Por outro lado, a dengue costuma ser mais "branda" em comparação, explica Antonio Carlos Bandeira, médico do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia e membro do Comitê de Arboviroses da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).