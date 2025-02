Vacina contra dengue no SUS ainda não é para todo mundo? Tire suas dúvidas

Nem todas as cidades têm vacinas disponíveis. Anvisa, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) definiram critérios para distribuição das doses, priorizando regiões com alta transmissão nos últimos dez anos, cidades de grande porte e alta incidência recente. É possível ver a lista neste link. A vacina é dada em duas doses.

Ministério afirma que segue avaliando a ampliação dos municípios contemplados. Todo estoque disponível foi adquirido: 6,5 milhões de doses em 2024 e 9,5 milhões para 2025. Até o momento, foram distribuídas mais de 6,5 milhões de doses, com 3.294.344 aplicações — 2.349.369 de primeira dose (D1) e 944.975 de segunda dose (D2).

Para receber o imunizante, basta ir à UBS do bairro. O paciente precisa estar acompanhado de um responsável, levando documento de identidade, cartão de vacina (pode ser emitido na hora) e comprovante de residência ou escolar.

Na rede particular, é possível obter o imunizante. No entanto, de acordo com a pediatra Mônica Levi, presidente da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações), há relatos de falta de vacinas para quem quer iniciar o esquema vacinal.

VivaBem entrou em contato com a farmacêutica Takeda, responsável pela vacina em uso no Brasil, para saber como está a distribuição em clínicas particulares.

Em nota, a empresa informou que o número de doses disponibilizadas ao setor privado está limitado. De acordo com eles, objetivo é priorizar as vacinas ofertadas ao SUS, além de "priorizar a segunda dose para quem já iniciou a imunização na rede particular."