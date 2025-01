HMPV: vírus que tem alta de casos na China pode ser nova pandemia?

Sintomas são respiratórios. Febre, tosse, nariz escorrendo, dificuldade para respirar: os sintomas são similares a outros vírus respiratórios. No entanto, o metapneumovírus humano está levando os especialistas em saúde a apelar à vigilância.

Pessoas mais vulneráveis podem ter consequências mais graves. No ano passado, autoridades da Austrália registram uma quantidade de casos menor do que a covid-19 ou a gripe, mas a doença pode ter consequência mais graves para as pessoas mais vulneráveis, em especial, idosos e crianças.

Crianças são principais infectados na China. Os casos têm aumentado rapidamente no norte do país e atinge especialmente os pequenos, de acordo com as autoridades locais. A causa do surto é desconhecida.

Não é mais letal, mas impacta em número de casos. "É um vírus que foi negligenciado durante um bom tempo", lembrou o virologista John-Sebastian Eden, pesquisador da universidade de Sydney, no ano passado. "Não é o mais letal, nem aquele que causa o maior número de hospitalizações, mas causa um impacto com o aumento de casos."

Estados Unidos e Portugal também tiveram alta de casos. Segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), quase 20% dos testes de antígeno atestavam positivo ao metapneumovírus em março de 2024, uma porcentagem 36% superior em comparação com antes da pandemia de covid-19.

Nos EUA, a doença também atinge principalmente crianças. Bebês com idades inferiores a dois anos são os que têm o maior risco de desenvolver complicações como bronquiolites, segundo informações do CDC.