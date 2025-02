O que falta para a vacina contra dengue do Butantan chegar ao SUS?

O aumento dos casos de dengue no Brasil preocupa as autoridades de saúde. Em 2024, a doença matou mais do que a covid-19. Para proteção, uma vacina está disponível no SUS há um ano e se espera que, em breve, um imunizante nacional produzido pelo Instituto Butantan entre na lista.

Em 16 de dezembro, o órgão entregou à Anvisa a última leva de documentos necessários para o pedido de registro da vacina, a Butantan-DV. A entidade enviou três pacotes de informações sobre o imunizante que, se aprovado, será o primeiro do mundo em dose única contra a dengue.

O que falta para chegar à população?

Os estudos sobre a vacina foram concluídos em junho do ano passado. A investigação dividida em três fases busca avaliar efeito, tolerância, segurança e eficácia do medicamento, bem como benefícios e riscos. Conforme os resultados de cada uma saíam, o Butantan já encaminhava para avaliação da Anvisa. Esse modelo de submissão contínua tende a acelerar o processo de liberação do registro.