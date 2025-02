O que o calor e as chuvas têm a ver com o aumento dos casos de dengue?

Desde a década de 1990, as temperaturas registradas a cada ano no Brasil têm ficado acima da média histórica. O dado é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Esta crescente climática favorece a adaptação do mosquito transmissor do vírus da dengue, apontou o Instituto Butantan.

Maioria esmagadora dos casos de 2025 está no Sudeste e no Sul. Apesar de serem regiões historicamente mais frias do que o Nordeste, ou menos úmidas do que o Norte do país, o risco pode ser maior devido à baixa exposição histórica da população ao vírus, o que resulta em menor imunidade natural, apontou a pesquisadora Cláudia Codeço, coordenadora do InfoDengue da Fiocruz, em podcast da entidade.

Cenário mudou na última década graças às mudanças climáticas. Chuvas acima da média e aumento de temperaturas médias garantiram que a região Sul alcançasse o segundo lugar nas taxas de incidência de dengue em 2022, conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde; até meados de 2015, a presença de dengue na região era variável e pouco expressiva, de acordo com estudo da Universidade Federal do Paraná.

Centro-Oeste também já começa a ver mais dengue do que em anos anteriores por causa de queimadas. Região tinha média de cinco dias de anomalias climáticas durante o verão antes de 2020, este número chega a 20 a 30 dias atualmente. "É uma área que está sofrendo muitos processos de transformação, com geração de pastos, desmatamento, algumas queimadas, maior seca. Há aumento da frequência de dias quentes, anomalias climáticas", explicou Christovam Barcellos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, à Agência Brasil em 2024.

Durante os anos 1990 e 2000, grandes cidades litorâneas e quentes, de Santos até Fortaleza, registravam os maiores surtos de dengue. "Agora, a gente tem surto de dengue, por exemplo, no Distrito Federal, onde a altitude é de cerca de 1.000 metros. Pela literatura tradicional, não era para ter casos, porque são regiões mais altas onde, à noite, geralmente, faz frio e o verão durava pouco, em geral de dezembro a março, e daí começava a diminuir a temperatura e ter uma seca muito forte. Esses padrões estão sendo alterados", comentou Barcellos na ocasião.

Sorotipo volta a crescer

Em 2024, o número de mortes por dengue aumentou 400% em relação a 2023. A doença se tornou mais letal do que a covid-19 no Brasil no último ano.