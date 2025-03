'Interferência política dificulta combate à dengue', diz Esper Kallás

No ano passado, as mortes por dengue superaram as mortes por covid. Qual sua avaliação sobre o comportamento da dengue este ano?

2024 foi terrível, chegou a valores muito altos, e o pico foi mais ou menos no final de abril. Em 2025, o dado federal mostra que tem uma queda bastante significativa em relação ao ano passado. Em nível Brasil, aparentemente, não está tendo a mesma inflexão que teve em 2024.

Agora, a dengue no estado de São Paulo está igual ao ano passado, mas na hora que vê a distribuição pelo estado, está superdesigual. No DRS [Departamento Regional de Saúde] de São José do Rio Preto tem 3.000 casos notificados para cada 100 mil habitantes, significa que 3% da população dessa região já pegou dengue, o que é inacreditável. Quando desce para [a cidade de] São Paulo, está bem mais baixo e nos prontos-socorros pouco se vê pessoas com dengue. É uma distribuição muito desigual.

Então existe uma perspectiva de que seja um cenário menos intenso do que em 2024?

Considerando o pico em abril e nós estamos iniciando março com menos do que o ano passado, acho que vai chegar no fim dessa estação com menos casos, mas só o tempo vai dizer, a gente não sabe.

O quão preocupante é o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue, depois de 17 anos, para esse panorama?

É preocupante, mas na reunião do COE [Centro de Operações de Emergências] que teve no dia 19 de fevereiro, o pessoal do [Instituto] Adolfo Lutz mencionou que as mortes confirmadas que eles puderam fazer sequenciamento não tiveram nenhum caso 3. A porcentagem ainda está se consolidando, no começo parecia ser ao redor de 40%, mas nas últimas semanas não está batendo tudo isso.

Como as mortes não estão sendo, pelo menos até agora, pelo 3, a entrada do novo sorotipo pode ter impacto no número de casos, mas não está tendo impacto de aumento de morbidade e mortalidade.