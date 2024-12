Sorriso amarelo? Entenda o que fazer para manter os dentes brancos

Vinho: sua acidez contribui para a desmineralização dos dentes, o que permite a adesão dos pigmentos naturais da bebida com maior facilidade.

Após comer e beber, siga essas dicas:

Para reduzir o efeito que esses alimentos causam aos dentes, faça um bom bochecho apenas com água imediatamente após comer.

Evite escovar os dentes nesse momento. Isso porque, a ação mecânica da escovação logo depois de consumir substâncias ácidas favorece a remoção de mineral da superfície dental.

O ideal é esperar pelo menos uma hora para limpar os dentes.

Esqueça o bicarbonato de sódio. Assim como qualquer produto que causa abrasão, a substância não tem o poder de quebrar o pigmento que escurece os dentes. Mais: ela desgasta a superfície dentária e, se usada com frequência, pode causar hipersensibilidade e prejudicar a gengiva.

De forma geral, para evitar as complicações ligadas à acidez na boca, é fundamental escovar os dentes com a técnica certa, usar escova de dente com cerdas macias, creme dental com baixa abrasividade e visitar regularmente o seu dentista.

Se o sorriso amarelou, tem solução

O mais efetivo é o clareamento feito no consultório com o dentista e complementado com o uso de um produto liberado por ele para tratamento caseiro, que tem menos peróxido (substância geralmente usada para promover o clareamento) e deve ser utilizado durante um período entre uma semana e 15 dias, de acordo com a orientação profissional.