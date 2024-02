Tem problema usar cremes dentais branqueadores todo dia? Entenda

Abrasivos: Compõem a maior parte das formulações e contam com agentes como sílica hidratada, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. "Eles não alcançam a estrutura interna do dente. Por isso, sua atuação é bastante superficial, surtindo efeito apenas em manchas causadas por pigmentos ainda não impregnados. Seu efeito acaba sendo mais de polimento do que de clareamento", conta Juliana Brasil, especialista em estomatologia da clínica de oncologia médica Clinonco e do Hospital Estadual Heliópolis, de São Paulo.

Químicos: Uma das substâncias é o peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada), também usado em clareamentos no consultório odontológico e que age na estrutura interna do dente. Mas diferente do tratamento feito com dentista, nos cremes dentais a concentração dessa substância é muito baixa e o contato com a superfície do dente é de curta duração. Outro agente é o tripolifosfato de sódio, com atuação mais superficial. Ele impede que as moléculas formadoras de pigmentos se instalem.

Modificadores ópticos: O dióxido de titânio e o azul de covarina são alguns desses agentes. O azul de covarina, por exemplo, é um pigmento que se deposita uniformemente na superfície de dente, causando uma mudança de cor de amarelo para azul, criando efeito óptico de clareamento dental.

Cuidado com os cremes abrasivos

Imagem: iStock

Presente na maioria das pastas branqueadoras, os agentes abrasivos possuem níveis diferentes de intensidade, todos dentro das normas da Anvisa, mas se forem usados de forma indiscriminada, podem ser prejudiciais.