Frieira só aparece nos pés? Tire dúvidas e evite as micoses no calor

No entanto, de maneira geral, a infecção está mais associada à exposição a fatores comuns para qualquer pessoa, como suor excessivo, ter os dedos dos pés muito próximos uns dos outros, fazer uso prolongado de calçados fechados, deixar de trocar a meia todos os dias, usar calçados sem meias, a falta de higiene adequada dos pés e sapatos e não enxugar bem entre os dedos dos pés após o banho.

4. A frieira pode desaparecer sozinha?

Na fase aguda, a frieira pode ser autolimitada, desaparecendo sem tratamento. No entanto, a infecção tende a voltar e se tornar crônica se os fatores de risco não forem controlados.

Nesse caso, ela se manifesta como uma coceira de intensidade progressiva, pele avermelhada, com descamação e rachaduras, que se alastra para a sola e as laterais, podendo chegar à parte superior do pé.

5. Secar os pés adequadamente ajuda a prevenir a frieira?

Sim! Manter os pés secos, especialmente a região entre os dedos, é fundamental para evitar a proliferação dos fungos.