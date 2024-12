Verão sem ressaca: como minimizar a desidratação ao ingerir álcool no calor

Apostar em bebidas com menor teor alcoólico e mais hidratantes também podem diminuir os prejuízos de uma possível desidratação. "Coquetéis com mais gelo e água são boas opções. Mas, é claro, sempre com moderação", reforça Oliveira.

Caso apresente sintomas de desidratação, além de água, tome bebidas isotônicas, água de coco ou soluções de reidratação (vendidas em farmácias). "Todos eles repõem os eletrólitos perdidos durante o processo de desidratação", orienta o gastroenterologista.

Por fim, evite a exposição prolongada ao sol enquanto bebe e capriche em refeições com alimentos ricos em água, como melancia, pepino, melão, abacaxi.

Fontes: Daniele Zaninelli, médica endocrinologista, mestre pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), membro da diretoria da Sbem-PR (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e da Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR); Décio Chinzon, gastroenterologista do Alta Diagnósticos, professor de pós-Graduação de Gastroenterologia Clínica do HCFMUSP e membro da FGB (Federação Brasileira de Gastroenterologia); e André Camara de Oliveira, endocrinologista e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (Sbem-SP).