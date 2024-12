Combate a ressaca e protege os rins: veja 5 benefícios da água de coco

Com a proximidade do verão e os dias mais quentes, manter-se hidratado é fundamental, especialmente durante atividades físicas ao ar livre. Refrescante e deliciosa, a água de coco é uma grande aliada para a saúde, beneficiando tanto esportistas quanto quem exagera no álcool. Saiba por que ela merece um lugar na sua rotina, além da água:

1. Hidrata e nutre

Composta por 95% de água, a água de coco é uma alternativa saudável a bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de caixinha.

Fonte de minerais como potássio, cálcio e magnésio, ela hidrata enquanto nutre o corpo, além de fornecer apenas 22 calorias por 100 ml.