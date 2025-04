Cansado do ovo? 7 opções com muita proteína para café da manhã e lanches

Bastante versátil e popular, o ovo de galinha é conhecido por fornecer diversos nutrientes importantes para o organismo. Entre eles, destaca-se a proteína, que ao ser incluída no café da manhã contribui com a saciedade, dá mais energia, melhora o metabolismo e controla os níveis de açúcar no sangue.

Em dois ovos cozidos (100 g), por exemplo, encontramos cerca de 10,4 g de proteínas.

Mas há outros alimentos com mais proteínas do que os ovos que também podem ser ingeridos logo no começo do dia. A seguir, veja detalhes.