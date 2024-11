Idosos com dor articular e sintomas depressivos perdem memória mais rápido

Os participantes do estudo integram o English Longitudinal Study of Ageing (Estudo Elsa), que coleta dados multidisciplinares de uma amostra representativa da população britânica e faz parte do International Collaboration of Longitudinal Studies of Ageing (InterCoLAgeing) – um consórcio internacional de estudos longitudinais sobre envelhecimento coordenado por Tiago da Silva Alexandre, professor do Departamento de Gerontologia da UFSCar. A pesquisa sobre declínio da memória associado a dor crônica e sintomas de depressão foi conduzida por Tofani, no âmbito de um estudo de pós-doutorado.

As análises mostram que os indivíduos que apresentavam as duas condições combinadas (dor e depressão) tiveram um declínio da memória e da cognição global mais rápido ao longo dos 12 anos de acompanhamento do que aqueles que não tinham nenhuma das duas. Já aqueles que apresentavam apenas uma das condições não tiveram o processo de declínio da memória e da cognição global acelerado.

“Isso foi surpreendente. De fato, esperávamos que o declínio cognitivo fosse maior nos indivíduos com sintomas depressivos associados à dor crônica articular do que naqueles com apenas uma das condições. Mas não esperávamos que apenas o primeiro grupo [dor + depressão] apresentasse maior velocidade no comprometimento da memória. Acompanhar a evolução dessa questão por 12 anos nos permitiu observar que o problema está na combinação das duas condições”, disse Alexandre.

Funcionamento cerebral

Como explicam os autores, existem pelo menos seis domínios cognitivos: função executiva (processos cognitivos que envolvem a tomada de decisão e o planejamento e realização de ações), linguagem, atenção, memória, perceptomotor (reconhecimento e interpretação de estímulos sensoriais seguidos de uma resposta na forma de movimento) e cognição social (capacidade de compreender as emoções próprias e das outras pessoas e de interpretar o comportamento dos outros). No estudo, observou-se declínio na cognição global (uma média entre seis domínios combinados), com destaque para a memória – justamente por estar associada às mesmas regiões cerebrais impactadas pelos sintomas depressivos e a dor crônica articular.

A despeito de os pesquisadores verificarem piora na memória e na cognição global, não foi encontrado prejuízo na função executiva. “Isso é importante, pois memória e função executiva são os dois domínios mais importantes para a autonomia, ou seja, para que o idoso more sozinho, por exemplo”, afirma Tofani.