Bom para a imunidade e para perder peso: aproveite os benefícios do inhame

Aumenta a imunidade Uma das principais características do inhame é ter uma ação desintoxicante e depurativa. Assim, auxilia na eliminação das toxinas do sangue por meio da excreção dessas substâncias pela pele, rins e intestino. O tubérculo possui a propriedade de fortalecer o sistema imunológico por ter boas quantidades de vitamina C e vitaminas do complexo B (como B1, B3, B5, B6 e B9).

Ajuda a perder peso Por ser rico em carboidratos complexos e fibras, é considerado um excelente alimento para integrar a dieta de quem está cuidando do peso. O inhame mantém o organismo mais tempo saciado e promove o controle dos níveis de glicose no sangue. Com isso, a insulina será produzida em menor quantidade, o que poupa o pâncreas e também evita o mecanismo de estocagem de gorduras abdominais. Existem trabalhos científicos que relacionam o consumo de inhame com redução da adiposidade (gordura) e aumento da massa magra do corpo.

Faz bem para pele O consumo do alimento ajuda a pele a ficar mais hidratada e evita o envelhecimento precoce. Isso ocorre devido à presença da vitamina A, que colabora para reter mais líquidos e auxilia na eliminação dos radicais livres do organismo. Uma pesquisa mostrou que produtos dermatológicos com propriedades do inhame contribuem no tratamento de peles irritadas e para evitar o envelhecimento.

