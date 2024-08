Agrião é o vegetal mais saudável do planeta e frutas não entram no top 10

De maneira geral, todos os vegetais que estamos acostumados a consumir são benéficos para a saúde. Legumes, verduras e frutas são fontes de vitaminas, sais minerais, antioxidantes, fibras e outros componentes importantes para o funcionamento do organismo e a prevenção de doenças.

Um estudo feito nos Estados Unidos criou um ranking com os vegetais mais saudáveis do mundo, considerando a quantidade de 17 nutrientes* importantes (entre eles potássio, zinco, ferro, cálcio, vitaminas A, B, C, D, E e K etc.) que 47 alimentos fornecem por cada porção de 100 calorias.

Os 10 primeiros colocados foram: