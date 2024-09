Calorão pede mais água, mas você está lavando sua garrafinha direito?

Com a temperatura lá em cima e a umidade do ar caindo, a recomendação é caprichar na hidratação do corpo: beber cerca de dois a três litros de água por dia.

Uma boa tática para bater essa meta é sempre ter uma garrafinha na bolsa, na mochila ou na mesa do trabalho. Mas, embora você só coloque água no recipiente, não descuide da higienização:

A garrafa precisa ser higienizada todos os dias para evitar a proliferação de micro-organismos nocivos e indesejáveis.