Faz bem para a pele, intestino e imunidade: veja benefícios da carambola

A ingestão de fibras colabora para o bom funcionamento do intestino e também promove a sensação de saciedade, reduzindo a vontade de comer. Além disso, para quem está cuidando do peso, a carambola pode ser uma boa opção de lanche: uma unidade e meia da fruta, de tamanho médio, contém apenas 46 calorias.

Previne o envelhecimento precoce da pele

Rica em vitamina C, a carambola promove ação antioxidante no organismo, protegendo as células dos efeitos dos radicais livres e estimulando a produção de colágeno, proteína responsável por dar firmeza e elasticidade para a pele.

Em 100 gramas da fruta (o que equivale a uma unidade e meia, de tamanho médio), são 60,9 miligramas de vitamina C. Essa quantidade é quase o total do que uma mulher adulta precisa ingerir diariamente (75 mg) e cerca de 70% do que um homem adulto necessita por dia (90 mg).

Como você sabe, a vitamina C também contribui para a boa imunidade.