Exótica no sabor e na aparência, a jaca é cheia de benefícios para a saúde

Intensifica a imunidade A fruta é uma boa fonte de vitaminas A e C, que são essenciais para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo longe de resfriados e infecções. Ambas tem função antioxidante, entre outras propriedades benéficas para nosso sistema de defesa.

Atua no fortalecimento dos ossos Magnésio e cálcio são minerais encontrados em grande quantidade na jaca e ambos são essenciais para a saúde dos ossos. O magnésio é um dos nutrientes que serve para auxiliar na absorção de cálcio pelo corpo, e assim diminuir a perda óssea e aumentar sua densidade.

Melhora a digestão Ela ajuda a promover o movimento saudável do intestino, além de funcionar como laxante natural. As fibras contribuem no revestimento da membrana mucosa, o que reduz as chances de desenvolver câncer de cólon.

