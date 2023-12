Boris Casoy sobre pólio: 'Me transporto para aquela época, é assustador'

O impacto da poliomielite não foi só físico. Antes da cirurgia, Casoy andava com dificuldade e usava uma espécie de bota feita com estruturas metálicas que sustentava a perna e não a deixava dobrar.

"Na escola, me chamavam de mula manca", relata, expressando o desafio de lidar com a crueldade da inocência infantil. Mas havia também comentários de adultos. "Ouvi uma professora do jardim de infância falando para outra 'coitadinho', uma coisa que feria muito."

A consciência de ser diferente não diminuía o fato de não poder brincar, correr e participar das atividades físicas junto com as outras crianças. Quando participava, era o "café com leite".

"Voltava pra casa e falava pra minha mãe. Ela, que era pessoa simples, aldeã russa, chorava, e me sentia culpado por fazer minha mãe chorar", diz. E lamenta que, naquela época, ir ao psicólogo era considerado "coisa de louco".

"Eu não fui submetido, mas acho que precisava de auxílio psicológico."

Fisicamente, Casoy anda com certo desequilíbrio e tem uma perna mais fina do que a outra. Quando adolescente, tinha vergonha de mostrá-la, mas com o tempo entendeu que o mais importante eram as habilidades conquistadas.