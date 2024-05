Vacinação contra pólio é única proteção efetiva; por que doença é perigosa?

Imunização avança, mas é preciso mais. Segundo levantamento do Unicef com dados do Ministério da Saúde, 152,5 mil crianças não receberam a primeira dose do imunizante no ano passado, ante 243 mil no ano anterior. Ainda assim, a instituição considera que é preciso um esforço ativo para encontrar e vacinar aquelas sem a dose.

Por que poliomielite é perigosa?

A doença é altamente contagiosa. Causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, a enfermidade pode afeta crianças e adultos pelo contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes.

Pode provocar paralisia. Nem sempre ocorre, mas existe a possibilidade. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Em alguns casos, pode levar à morte.

Deixa sequelas. Os problemas estão relacionados à infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus; os principais são: